Tartufo: Pieroni, lavoriamo a proposta di legge

Presentata in Consiglio regionale la 30a mostra mercato di Forcoli, dal 7 al 9 ottobre

FIRENZE. Degustazioni, laboratori di cucina, animazioni, musica, uno spazio per i bambini. L’appuntamento con la 30a Mostra mercato del tartufo e del fungo porcino è per il prossimo fine settimana dal 7 al 9 ottobre a Forcoli (Pisa). Il programma delle tre giornate è stato presentato questa mattina in Consiglio regionale. “Dove il tartufo dà il meglio, come a Forcoli e a Palaia, il territorio è incontaminato: nostro compito è mantenere le condizioni ambientali perché il tartufo possa continuare a prodursi e possibilmente aumentare le potenzialità”, ha dichiarato il consigliere regionale Andrea Pieroni, che nell’occasione ha annunciato una iniziativa legislativa dell’Assemblea toscana: “Stiamo predisponendo insieme ad alcuni colleghi, una proposta di legge regionale per far sì che le risorse messe a disposizione dai raccoglitori di tartufo attraverso il pagamento dei tesserini possano tornare al territorio sia per la manutenzione del territorio stesso, sia per il sostegno a chi fa promozione attraverso manifestazioni come questa di Palaia”

“Il tartufo sta diventando uno degli ambasciatori della Toscana nel mondo”, ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani. “Abbiamo il vino, l’olio, la carne e poi c’è il tartufo, che sta generando occasioni di promozione in tutta la Toscana”. Il presidente ha annunciato la sua presenza alla mostra di Forcoli, “dove l’anno scorso sono stato insignito del tartufo d’oro”.

“Trent’anni di Mostra del tartufo e del fungo porcino sono un bel traguardo – è il commento del sindaco di Palaia Marco Gherardini –, il tartufo è il re della tavola e noi lo presentiamo con gli altri prodotti del territorio. I valori della terra si uniscono con i valori sociali dello sport – aggiunge il sindaco – la manifestazione ci permette di assicurare nel corso dell’anno le attività sportive a tanti ragazzi del posto”.