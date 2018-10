Ricoverata alle Scotte donna ferita in un incidente nel grossetano

GROSSETO. I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti per un incidente stradale in località Colombaio, frazione di Batignano, che ha visto coinvolta una vettura che per cause in corso di accertamento ha sbandato, per poi cappottarsi.

La conducente è stata soccorsa dalla squadra dei Vigili del fuoco e affidata al personale sanitario del 118, per il successivo trasporto all’ospedale di Siena effettuato con l’elisoccorso Pegaso. Sul posto anche i Carabinieri.