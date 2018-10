Processo Banca Etruria: chieste pene per Fornasari e Bronchi

Vittime del salvabanche: "Seguiremo fino in fondo gli sviluppi giudiziari"

AREZZO. Dall’Associazione Vittime del salvabanche riceviamo e pubblichiamo.

“Dalle ispezioni di Banca d’Italia su Banca Etruria sono emerse cose che nessuna sentenza potrà mai cancellare:

1) C’è stato un intero management di delinquenti che ha sperperato soldi a destra ed a manca, per finire poi col fare pressioni sui dipendenti affinché vendessero ai correntisti ”tritolo in procinto di esplodere”.

2) Il “tritolo in procinto di esplodere” non è stato venduto a speculatori, finanzieri e grandi investitori, ma in modo scientifico ai correntisti che avevano in banca tutti i loro risparmi di una vita.