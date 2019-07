Presentato il cda di Acquedotto del Fiora

SIENA. “Unità di intenti e obiettivi a servizio del territorio, per affrontare compatti le sfide dell’imminente futuro”. Si è presentato così oggi, martedì 23 luglio, il nuovo presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai, nominato dall’assemblea dei soci del gestore, per la parte pubblica, insieme ai consiglieri di amministrazione Gianpiero Secco, Gesuè Domenico Ariganello, Francesca Mugnaini e Paolo Prisciandaro, mentre per la parte privata sono stati nominati Piero Ferrari (amministratore delegato), Andrea De Caterini, Federica Marinetti e Annaclaudia Bonifazi.

All’assemblea tenutasi il 18 luglio era presente il 95% dei soci; relativamente al punto della nomina del nuovo cda esso è stato votato dall’assemblea tenutasi il 18 luglio con oltre il l’92% dei soci favorevoli, a testimonianza di una compagine sociale sempre più compatta.

“Ringrazio i sindaci per la fiducia accordatami, per aver scelto la continuità e per aver fornito a AdF un cda di assoluto rilievo e rappresentativo dell’intero territorio – commenta Renai – Desidero contribuire al raggiungimento degli importanti obiettivi prefissati per il benessere della nostra comunità e insieme all’amministratore delegato continueremo il lavoro di valorizzazione di tutti i nostri asset umani e industriali, lavoro iniziato alcuni mesi fa, con il cambio del nostro logo”.

“Con il nuovo cda siamo già al lavoro per definire i prossimi step per l’immediato futuro – aggiunge Renai – L’allungamento della concessione al 2031 ci pone davanti all’impegno di realizzare investimenti aggiuntivi per 251 milioni di euro sul nostro territorio, mantenendo contemporaneamente un congelamento progressivo delle tariffe e raggiungendo gli obiettivi della qualità tecnica previsti da ARERA. È una sfida impegnativa, che affronteremo con competenza e facendo gioco di squadra, attraverso scelte concordate e condivise che coinvolgano tutte le aree del nostro territorio”.

“Voglio ringraziare anche il presidente uscente Emilio Landi e il precedente cda, con i quali ho lavorato in questi tre anni in perfetta sintonia, per aver lasciato una società sana, economicamente solida e rafforzata nelle prospettive e negli equilibri – conclude Renai – Partiremo da qui per continuare e migliorare il lavoro impostato, con particolare attenzione nel portare avanti lo sviluppo di una filiera di responsabilità manageriale interna ad AdF, il graduale rientro nel territorio delle attività di servizio esternalizzate e l’attenzione alle peculiarità dei soci e delle loro aspettative”.

Tra le prime azioni concrete di questo nuovo mandato, in piena sintonia con la legge regionale sul “plastic free” e con la direttiva del Parlamento Europeo sul divieto di commercializzazione delle stoviglie monouso in plastica, AdF, forte della propria mission incentrata sulla sostenibilità ambientale, sta predisponendo dei kit costituiti da borracce e bicchieri, che verranno distribuiti a tutti i consigli comunali dei Comuni soci per sostituire bottigliette di plastica e bicchieri usa e getta. Da anni in prima linea contro l’utilizzo della plastica monouso, AdF vuole così dare un messaggio forte nell’ambito dell’attuale campagna per il “plastic free”, incentivando le istituzioni a essere di esempio per i cittadini.

I membri del Cda

Roberto Renai (presidente)

Nell’ultimo triennio ha ricoperto la carica di vicepresidente di AdF. È stato consigliere di amministrazione dell’ATO 6 Ombrone e consigliere di CIGAF spa. Ha ricoperto vari incarichi istituzionali e professionali, nel corso dei quali ha maturato una notevole esperienza nel campo dei servizi pubblici locali. È stato inoltre presidente e dirigente amministrativo settore vending de Il Punto Soc Coop e formatore per alcuni progetti di cooperazione internazionale nel settore idrico a cui ha preso parte.

Piero Ferrari (amministratore delegato)

Manager di grande esperienza e competenze, è stato amministratore delegato di Gesesa spa, la società che gestisce il servizio idrico integrato di Benevento e di 22 comuni della provincia, sempre parte del gruppo Acea. Entrato in Acea spa nel 1989, ha già rivestito in AdF il ruolo di responsabile risorse umane e organizzazione ed è stato coordinatore risorse umane area di business Toscana – Umbria.

Gianpiero Secco

Ingegnere, sindaco del Comune di Seggiano (GR) nella precedente legislatura, è un manager di esperienza internazionale, che ha ricoperto incarichi di vertice in numerose società del gruppo Finmeccanica.

Gesuè Domenico Ariganello

Architetto, si occupa di progettazione di interventi architettonici e urbanistici, con particolare attenzione alla bioedilizia e al risparmio energetico; ha ottenuto numerosi premi in concorsi per la riqualificazione e progettazione di edifici e complessi residenziali.

Francesca Mugnaini

Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto del lavoro e dell’impresa e consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale alle aziende, oltre che di diritto di famiglia e minori. È stata consigliere del Comune di Siena.

Paolo Prisciandaro

Commercialista e revisore contabile, svolge attività di sindaco revisore, revisione contabile e membro dell’organismo di controllo in società di capitali, aziende municipalizzate e aziende speciali e attività di amministratore in società di capitali nel settore dello sport.

Andrea De Caterini

Ingegnere, dirigente Acea e consigliere in numerose società operanti nei settori gas e acqua, è amministratore delegato e direttore generale di Geal spa, l’azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel comune di Lucca.

Federica Marinetti

Già responsabile relazioni industriali e gestione del personale operation per il Gruppo Aeroporti di Roma, ora in Acea è responsabile risorse umane delle aree industriali idrico e ingegneria e servizi e di Acea Ato 2.

Annaclaudia Bonifazi

Ingegnere, con incarichi dirigenziali in altre società del gruppo Acea, è amministratore delegato di Acque spa, direttore dell’area industriale ingegneria e servizi di Acea e presidente di Elabori.