“Pratomagno”: documentario proiettato in anteprima ad Arezzo

Domenica 31 marzo, alle ore 18.00, presso l’Auditorium Comunale di Loro Ciuffenna. Interverranno gli autori

AREZZO. “Pratomagno”, il documentario diretto da Paolo Martino e Gianfranco Bonadies sarà presentato in anteprima, come evento speciale di lancio della 9° edizione di Sguardi sul Reale Festival – la manifestazione che dal 12 aprile al 12 maggio porterà il meglio del cinema del reale a Terranova Bracciolini e Loro Ciuffenna – domenica 31 marzo, alle ore 18.00, all’Auditorium Comunale di Loro Ciuffenna. La proiezione del documentario sarà introdotta dall’intervento degli autori Martino e Bonadies, dei protagonisti e dell’associazione culturale MACMA.

Il programma della giornata si aprirà già a partire dalle 14.00 con il mercato agricolo dei Produttori del Pratomagno presso gli spazi adiacenti l’auditorium e si concluderà, a seguito della proiezione, con un aperitivo a base di prodotti locali, del Pratomagno, preparato da Simona Quirini (Osteria Il Canto del Maggio), in collaborazione con l’Associazione Sopra le Nuvole.

“Pratomagno”, prodotto da MACMA con il sostegno del MiBAC e di SIAE nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”, è un viaggio cinematografico in cui documentario e animazione si fondono dando vita a un racconto in cui il rapporto tra esseri umani, luoghi, memoria e futuro si intrecciano.

Il documentario racconta di Alberto, un uomo che con l’avanzare della vecchiaia decide di fare ritorno nella sua terra, il Pratomagno, montagna semidisabitata nel cuore dell’Italia. Qui molti anni prima, nel 2018, ha conosciuto Sulayman, un ragazzo che veniva dal Gambia. Lui aveva 4 anni, Sulayman 22, ma sembravano nati dalla stessa radice e legati da un unico destino. Un’amicizia speciale, durata troppo poco. Ciò che hanno vissuto per alcuni mesi in questo luogo non potrà più replicarsi. Alberto non potrà che sprofondare nei suoi ricordi insieme a tutto ciò che lo circonda. E noi sprofonderemo o rinasceremo?

Eravamo stanchi di farvi riflettere. Volevamo farvi annegare, con le vostre cose e i vostri sogni, per poi riemergere puri, senza età, senza appartenenze, senza colore della pelle. (Paolo Martino, autore)

Pratomagno è un viaggio di ritorno che faremo tutti fra qualche decade. (Gianfranco Bonadies, autore)

Per maggiori informazioni e prenotazioni: info@macma.it // +39 338 782 9224

Ingresso gratuito, costo dell’aperitivo € 15,00

Con l’adesione e la collaborazione di Comune di Loro Ciuffenna, Unione dei Comuni del Pratomagno, Berta Film, Alcedo Ambiente, Museo Venturino Venturi, Archivio Atelier Venturino Venturi, Pro Loco Loro Ciuffenna.