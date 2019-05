Il fascino italiano della cultura

ROMA. Sta tornando di moda il viaggio in Italia da parte degli stranieri, che riprendono l’usanza in voga tra il XVIII e il XIX secolo, quando nel grand tour la penisola era una tappa quasi obbligatoria nella formazione dei giovani delle ricche famiglie (inglesi, francesi e tedesche, soprattutto), ma anche di illustri letterati ed artisti. Come Goethe, ad esempio.

A rendere più facile l’impresa degli appassionati ha pensato Holidu, che ha stilato la classifica della 10 città italiane perfette per stimolare la cultura del viaggiatore, considerando teatri, scuole di teatro, sale d’opera, musei, gallerie d’arte e biblioteche. presenti su Google maps a marzo 2019.

Roma caput mundi

Nella top ten – in cui rientrano le città con almeno 100mila abitanti – il primo posto spetta naturalmente a Roma, che può vantare più di 900 siti culturali. Nella capitale non c’è che l’imbarazzo della scelta tra teatri, biblioteche, musei e monumenti. Sul podio con la città eterna si trovano Milano e Torino, seguite da Firenze, Napoli, Venezia, Bologna, Genova e Cagliari.

Ma Holidu, il motore di ricerca per case vacanza ha elaborato anche una classifica basata sulla “densità” di siti culturali in relazione al numero di abitanti. In questo modo la graduatoria vede in testa Venezia con un sito culturale ogni 1013 abitanti, seguita da Firenze con uno ogni 1261 abitanti. Terza è Cagliari con un sito culturale ogni 1263 abitanti, poi Bergamo con uno ogni 1423 abitanti. Bologna è quinta con un sito ogni 1622 abitanti, Bolzano ne ha uno ogni 1759 abitanti. Al settimo posti si trova Ferrara con un sito ogni 1837 abitanti, seguita da Vicenza (uno ogni 1860), Padova​(uno ogni 1879) e, infine, Trento con uno ogni 1967.

Il verde che conta

In considerazione del fatto che le nostre città sono ormai diventate tutte caotiche, frenetiche e piene di polveri sottili, e che una pausa all’aria aperta è rilassante e tonificante per molti, Holidu, il motore di ricerca per case vacanza ha creato anche una classifica dei parchi cittadini con il miglior punteggio su Google.

1. Giardino degli Aranci, Roma – 4.7 stelle su 5.417 recensioni

Il Giardino degli Aranci, nome con cui viene indicato il Parco Savello di Roma, si trova in prima posizione, con una valutazione di 4.7 stelle. L’area verde di circa 7.800 m² con aranci profumati si trova sull’Aventino ed ha un belvedere con una vista indimenticabile su Roma.

2. Parco di Monza, Monza – 4.6 stelle su 11.593 recensioni

Il Parco di Monza è secondo con una valutazione di 4.6 stelle su 11.593 recensioni. E’ uno dei maggiori parchi storici europei e il più grande circondato da mura; dal 1922 ospita l’Autodromo Nazionale di Monza. Il parco, voluto dal figlio di Napoleone come riserva di caccia, è stato ampliato negli anni e oggi con i suoi 14 km di mura e un complesso sistema di vie, cascine e installazioni merita davvero una visita.

3. Real bosco di Capodimonte, Napoli – 4.6 stelle su 6.385 recensioni

Il Parco di Capodimonte, con una valutazione di 4.6 stelle per un totale di 6.385 recensioni, si aggiudica la terza piazza. Sono 124 ettari di verde con costruzioni utilizzate nei secoli da principi e re e con la particolare possibilità da parte del visitatore di “adottare” una panchina o una fontanella. “Vogliamo rendere visibile quel legame sentimentale tra il Bosco e il suo pubblico” dice Sylvain Bellenger, il direttore del parco.

4. Parco degli Acquedotti, Roma – 4.6 stelle su 5.071 recensioni

Il Parco degli Acquedotti di Roma si estende per 240 ettari e si aggiudica la quarta posizione in classifica, con 4.6 stelle su 5.071 recensioni in totale. Il parco deve il suo nome ai sette acquedotti di epoca romana e la sua bellezza è stata apprezzata anche da molti registi, che hanno fatto del parco il set cinematografico del proprio film.

5. Parco di Villa Ghigi, Bologna – 4.6 stelle su 579 recensioni

Al quinto posto si colloca il parco di Villa Ghigi di Bologna, con 579 recensioni in totale e 4.6 stelle. Il parco prende il nome dalla Fondazione Villa Ghigi e si estende per circa 30 ettari in collina. Seppur lontano dal centro di Bologna, dal parco si gode di una vista spettacolare. Il Centro Villa Ghigi, nato nel 1980, si occupa di attività di educazione ambientale per i più piccoli. Nel parco si trovano anche specie esotiche ed una faggeta piantata a fine ottocento.

6. Parco della collina di Superga, Torino – 4.6 stelle su 511 recensioni

Il Parco naturale della collina di Superga, istituito nel 1991 per valorizzare il territorio e le bellezze architettoniche che contiene, occupa il sesto posto in classifica, con 4.6 stelle su 511 recensioni. I suoi quasi 750 ettari sono ricchi di sentieri, adatti a gradevoli passeggiate nel verde.

7. Parco del Gianicolo, Roma – 4.6 stelle su 208 recensioni

Il Parco del Gianicolo, sull’omonimo colle romano, si piazza al settimo posto con 208 recensioni e una valutazione di 4.6 stelle. Il Gianicolo è famoso per la sua Passeggiata, che offre una vista fantastica sulla città. Da visitare anche la statua dedicata a Giuseppe Garibaldi, nella piazza adiacente al parco, e il Cannone del Gianicolo, che alle 12 di ogni giorno, spara un colpo per avere un segnale unico dell’ora ufficiale. L’uso fu introdotto da Pio IX il 1° dicembre 1847.

8. Parco Giacomo Leopardi, Torino – 4.6 stelle su 119 recensioni

All’ottavo posto un altro parco delle colline torinesi, il Parco Giacomo Leopardi, che si aggiudica una valutazione di 4.6 su 119 recensioni. Si estende per più di 68 mila m² ed ha al suo interno dei rifugi antiaerei risalenti al periodo della Seconda Guerra Mondiale, che meritano sicuramente una visita.

9. Parco Sempione, Milano – 4.5 stelle su 21.833 recensioni

Il famosissimo Parco Sempione di Milano occupa il penultimo posto in classifica, con 4.5 stelle su ben 21.833 recensioni! Questo polmone verde di 386 mila m², prende il nome dal monumentale corso Sempione di età napoleonica e si trova vicino al Castello Sforzesco. Gli interessanti percorsi botanici, intervallati da laghetti e sculture, sono curati dalle guardie ecologiche.

10. Parco del Valentino, Torino – 4.5 stelle su 13.905 recensioni

Il Parco del Valentino di Torino, con quasi 14 mila recensioni, che gli valgono 4.5 stelle, è detto semplicemente “Il Valentino”e ospita il Castello dei Savoia, patrimonio UNESCO, e numerose manifestazioni cittadine.