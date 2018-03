I giovani imprenditori di Confindustria Grosseto si riuniscono

Accolti alcuni neo associati per programmare le attività progettuali per l'anno 2018

GROSSETO. Il gruppo giovani imprenditori di Confindustria Toscana Sud – delegazione di Grosseto – si è riunito accogliendo alcuni neo associati per programmare le attività progettuali per l’anno 2018.

Fanno parte del gruppo giovani imprenditori di Grosseto :

Andrea Fratoni, Elettromar – Presidente

Daniela Busisi, Busisi Ecologia – Vicepresidente

Stefano Ferretti, Elettromeccanica Moderna

Monia Renzi, Bioscience Research Center

Alessandro Benelli, Il borgo

Lucio Cinà e Alessandro Ronconi, Cicci Research

Tommaso e Luigi Ceccarelli, Poggetti Vecchi

Auora Dei, M.C.M. sas di DEI A.&.C

Gabriele Palmieri, Innovasoftware

“Partecipare alla vita del Gruppo giovani di Confindustria” afferma Andrea Fratoni, “è un momento di crescita e confronto che per noi è molto importante. Crediamo infatti che la diversità delle nostre imprese, delle nostre esperienze e della nostra storia possano arricchirci reciprocamente. Stiamo lavorando per costruire una cultura nuova e positiva del fare impresa che avvicini i giovani al mestiere dell’imprenditore, tanto difficile quanto affascinante. Infatti noi giovani imprenditori di Grosseto vogliamo anche metterci a disposizione dei giovani che stanno avviando un attività imprenditoriale per aiutarli nello sviluppare il proprio modello di business e seguirli nella fase di start up”.