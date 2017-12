Il presidente del Consiglio regionale annuncia il nuovo tour

Eugenio Giani

FIRENZE. Dopo il tour istituzionale in tutti i Comuni della Toscana che ha contrassegnato la prima parte della sua presidenza, Eugenio Giani, annuncia un altro traguardo: “Con il 2018, inizia un nuovo tour: voglio individuare e visitare personalmente le cento eccellenze della Toscana, che siano fabbriche di manifattura, che siano realtà sociali che si distinguano per azioni di recupero e di solidarietà, realtà di grande interesse turistico e culturale, luoghi in cui i giovani dimostrino l’imprenditorialità delle nuove generazioni. Le voglio visitare per dare il segno di come questa istituzione sappia stare vicino alle istituzioni sociali e rappresentare l’orgoglio delle qualità toscane, così come ha già fatto con tutti i Comuni”.

Il presidente dell’assemblea regionale ha appena portato a termine il programma che si era dato a inizio legislatura: “Contavo di farcela, non era scontato, sono orgoglioso di aver detto duecentosettantanove volte Toscana. I Comuni nel frattempo sono scesi a 276 e arriveranno a 274 con il 2018, per via delle fusioni in atto. Personalmente sono già impegnato per raggiungere questo nuovo traguardo”.