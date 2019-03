Federalberghi Toscana commenta i dati turistici 2018

Daniele Barbetti

FIRENZE. In relazione alla presentazione dei dati turistici del 2018 diffusi dalla Regione Toscana, il presidente di Federalberghi Toscana invia questo commento: “Dati positivi, la percezione di fondo è che il nuovo sistema di governance del turismo regionale stia dando i propri frutti, l’impostazione complessiva è buona e siamo lieti come Federalberghi di aver dato il nostro contributo. Accogliamo con piacere tutti gli sforzi mirati alla destagionalizzazione, ma resta sempre prioritario investire sulla tipica stagione turistica, soprattutto sulle aree della costa e delle isole, non trascurando anche azioni di promozione sul mercato nazionale, che mostra i maggiori segni di affaticamento.



I dati dimostrano che le destinazioni più fruibili sono quelle che registrano maggiori livelli di crescita; per questo motivo riteniamo fondamentale il potenziamento del sistema delle infrastrutture, partendo dalla continuità territoriale per l’Elba e le isole, oltre a migliorare i collegamenti verso la costa e le aree montane e interne della Toscana, che fanno registrare un calo complessivo del -1,3%.