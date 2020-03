Dal 5 marzo potrebbero venir chiuse scuole e università in tutta Italia

Lo stop destinato anche alle manifestazioni sportive e culturali

ROMA. Secondo quanto riporta Adnkronos, nella bozza del Dpcm non figura la chiusura delle scuole per l’emergenza coronavirus. “Si tratta tuttavia di un documento in divenire, viene spiegato, in attesa del parere del comitato scientifico su un’eventuale chiusura delle scuole e delle università su tutto il territorio nazionale”.