Coronavirus: l’ambasciatore italiano a Canton scrive ai nostri connazionali

di Vito Zita

SIENA. Oggi alle ore 2:28, il Consolato Generale italiano di Guangzhou Canton ha rilasciato un messaggio dell’Ambasciatore italiano nella Repubblica Popolare Cinese ai connazionali:

“Cari connazionali,

desidero esprimere a tutti voi la mia personale vicinanza in questa difficile situazione di emergenza sanitaria che ha colpito la Cina.

A nome mio e di tutto il personale della rete diplomatico-consolare italiana in Cina, desidero rassicurarvi sulla piena operatività e disponibilità dei nostri Uffici, impegnati sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria ad assistere tutti i cittadini italiani che richiedano il nostro supporto sul territorio cinese. Agiamo in stretto raccordo con le Autorità cinesi e continueremo a farlo finché sarà necessario.

Nelle scorse settimane sono state migliaia le richieste di assistenza che l’Ambasciata e i Consolati Generali hanno ricevuto da parte di italiani residenti in Cina o anche solo temporaneamente in visita, nonché da loro familiari in Italia. Per fare fronte ai sempre più numerosi quesiti, abbiamo attivato linee di emergenza aggiuntive e operative h24 che ci hanno consentito di prestare assistenza a chiunque ne abbia manifestato la necessità. I nostri canali web e i nostri profili sui social media sono costantemente e tempestivamente aggiornati al fine di assicurare la più ampia e puntuale circolazione delle informazioni ufficiali a disposizione.

Nei giorni scorsi abbiamo portato a compimento con successo due operazioni per riportare in Italia alcuni nostri concittadini bloccati a Wuhan. Sono state azioni complesse condotte dall’Ambasciata in coordinamento con l’Unità di Crisi della Farnesina, il Ministero della Difesa e il Ministero della Salute.

Vi invito a prestare la massima attenzione alle misure precauzionali indicate dalle Autorità locali e a continuare a fare riferimento ai nostri Uffici per ogni necessità.

A voi, cari connazionali, vanno i miei più calorosi saluti in questo momento di particolare difficoltà e l’espressione di vicinanza mia e di tutti i miei collaboratori.

Luca Ferrari – Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese“

Poche ore prima era stato diramato il consueto aggiornamento sulla situazione:

– Ancora in aumento i casi accertati in tutto il territorio cinese, attestandosi con una percentuale di incremento al di sotto del 10%. Anche in Hubei l’aumento è intorno al +9.69%, mentre la sola Wuhan rimane leggermente al di sopra del +12%.

– In costante aumento le guarigioni e sporadici i decessi su tutto il resto del territorio nazionale. Teniamo sotto osservazione i dati questa settimana.

– Il rientro dei lavoratori dalle vacanze è il banco di prova per i prossimi quindici giorni.

Photo credits: Consolato Generale italiano di Guangzhou Canton