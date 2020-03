Coronavirus: la Lega in Regione presenta una mozione

Casucci: " "Non bisogna lasciare nulla d’intentato per aiutare concretamente chi lavora, in Toscana, nel fondamentale segmento turistico"

FIRENZE. “Purtroppo – afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega – l’insorgere ed il propagarsi del Coronavirus anche nella nostra regione, sta comportando gravi problemi, che potrebbero addirittura acuirsi, per le nostre imprese legate, in particolar modo, al mondo del turismo.” “Per tale motivo-prosegue il Consigliere-abbiamo predisposto una mozione, sottoscritta da tutto il Gruppo, che si articola in tre punti specifici: nel primo, chiediamo alla Giunta toscana di attivarsi celermente col Governo nazionale per chiedere poi all’Unione Europea una deroga al patto di stabilità, adottando quindi delle precise misure, utili a sgravare fiscalmente chi opera, fra mille difficoltà, a livello imprenditoriale.”

“Oltre a ciò-precisa l’esponente leghista-riteniamo sia fondamentale organizzare un’adeguata campagna promozionale a sostegno complessivo del nostro territorio, aiutando concretamente chi, in questo momento, rischia di finire nel baratro.” “Infine-sottolinea Casucci-invitiamo caldamente i rappresentanti delle Istituzioni, a vario livello, ed i cittadini toscani a prenotare le vacanze pasquali e quelle estive presso le nostre ineguagliabili località turistiche, lanciando in questo modo un chiaro segnale di normalità che possa spingere, dunque, i vacanzieri stranieri a rivolgersi, come loro solito in questo periodo, ai nostri operatori per trascorrere un periodo di relax proprio nei nostri incantevoli luoghi, al mare, in montagna, in campagna ed ovviamente nelle città d’arte.” “Insomma-conclude il rappresentante del Carroccio-non bisogna lasciare nulla d’intentato per aiutare concretamente chi lavora, in Toscana, nel fondamentale segmento turistico.”