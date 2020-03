Coop Centroitalia e Unicoop Firenze chiudono il 22 e 29 marzo

I sindacati esortano gli altri supermercati a fare altrettanto

TOSCANA. Per limitare le uscite delle persone nei giorni festivi e salvaguardare i dipendenti, Unicoop Firenze e Coop Centroitalia hanno deciso di chiudere nelle due prossime domeniche e si riservano di valutare se continuare con la chiusura anche dopo il 29 marzo.

“La riteniamo una misura doverosa per due motivi entrambi importanti. Così facendo contribuiamo a limitare le presenze per strada diluendo gli acquisti delle famiglie durante i giorni feriali della settimana e impedendone la concentrazione durante la domenica. Contemporaneamente veniamo incontro alle necessità dei colleghi che operano nei punti vendita e che tanto stanno facendo per garantire un servizio essenziale alle persone; sarà utile per avere una pausa in più in grado di attenuare la tensione delle scorse settimane. La misura è ovviamente eccezionale e limitata”, dicono da Coop Centro Italia.

“La riteniamo una misura doverosa per contribuire a limitare le presenze per strada diluendo gli acquisti delle famiglie durante i giorni feriali della settimana e impedendone la concentrazione durante la domenica e, contemporaneamente, per venire incontro alle necessità dei colleghi che operano nei punti vendita e che potranno così ottenere una pausa in grado anche di attenuare la tensione delle scorse settimane”, fanno sapere da Unicoop Firenze.

Filcams Cgil Firenze: “Bene la scelta della distribuzione cooperativa di ridurre gli orari di apertura dei supermercati e di chiudere la domenica. Il governo adotti un provvedimento nazionale che vada nella stessa direzione, le altre catene compiano un gesto di responsabilità altrimenti sarà mobilitazione a tutela della salute dei lavoratori”.