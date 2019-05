Ceccarelli: “Tpl: l’assegnazione ad AT è un atto dovuto”

FIRENZE. Anche l’assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli risponde alle polemiche suscitate dall’affidamento ad Autolinee Toscane, società del gruppo francese RATP, della gestione del trasporto pubblico su gomma e ribadisce la correttezza dell’operato della Regione.

Secondo l’assessore chi parla di forzature non conosce atti e procedure. L’assegnazione, spiega, è un atto dovuto, indispensabile per poter far riprendere quel percorso di attività propedeutiche alla successiva firma del contratto. Non procedere sarebbe stato, quindi, un venir meno ad una correttezza amministrativa che la Regione, con coerenza, ha sempre seguito fino ad oggi.