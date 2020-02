Azione Ncc: “Perso anche il 60 per cento del lavoro”

Dell'Artino: “Bene la cautela sanitaria, ma non si può uccidere un comparto con il panico. Chiediamo blocco di leasing e imposte”

TOSCANA. Lavoro in calo, affari in picchiata. Gli effetti del Coronavirus si fanno sentire sugli Ncc, le auto a noleggio con conducente, che operano in Toscana: ci sono pochi turisti, continuano ad arrivare disdette di prenotazioni già confermate e mancano quelle per i prossimi mesi. E il fatturato va giù. “Va bene la cautela sanitaria, ma non si può uccidere un comparto e una categoria con il panico” è l’appello lanciato dal presidente di Azione Ncc Giorgio Dell’Artino. La flessione degli affari, dopo i casi di Covid-19 registrati in Italia e in Toscana, è in media del 45% a livello nazionale, in Toscana si raggiungono punte del -60%.