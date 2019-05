Anche Giani perplesso sull’affidamento del tpl ad Autolinee Toscane

Il presidente del Consiglio regionale: "Non ripettato l'indirizzo dell'assemblea"

FIRENZE. Trasporto pubblico locale: il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, esprime la propria perplessità in merito all’affidamento ad Autolinee Toscane spa, azienda del gruppo francese Ratp, della gara unica regionale per il servizio di tpl su gomma in tutta la Toscana.

Il Consiglio regionale, ricorda il presidente, aveva approvato un atto di indirizzo, nel quale si era chiesto con trasparenza di attendere l’esito della sentenza del Consiglio di Stato. Un indirizzo, prosegue Giani, i cui effetti vengono vanificati da questo affidamento, che non corrisponde alla volontà dell’assemblea legislativa della Toscana e neppure a profili di opportunità. Secondo il presidente del Consiglio regionale, sarebbe stato opportuno attendere pochi mesi, fino alla pronuncia del Consiglio di Stato, il supremo organo della giustizia amministrativa, prevista per il mese di ottobre.