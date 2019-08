ZINGARETTI "GOVERNO NON HA UNA MAGGIORANZA, ANDARE AL VOTO"

ROMA (ITALPRESS) – "Ieri al Senato e' successo qualcosa di importante; tutto il Parlamento ha votato la mozione del Pd e il Pd, tutto, ha votato quella mozione e questo ha reso evidente che questo governo non ha una maggioranza". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite ad 'Agora' Estate' su Rai3, commentando il voto di ieri sulla Tav. "Ormai siamo alla Repubblica delle banane, con un governo che sui trattati internazionali come la Tav non ha una maggioranza", ha aggiunto.

Il segretario del Pd ha poi ribadito che "secondo me bisogna andare al voto, non lo dico perche' sono cattivo, ma perche' un Paese senza politiche industriali non ce la fa. Ora hanno paura e stanno facendo una sceneggiata". Quindi "l'esperimento iniziato 13 mesi fa e' fallito, lo dicevamo fin dall'inizio adesso lo dice anche Salvini, welcome, benvenuto. Risparmiateci un agosto in cui si sparano no balle dalla mattina alla sera e non cambia nulla.

Ieri Salvini a Sabaudia ha detto per prima volta una verita': che il governo non funziona e' tutto fermo, ma si e' dimenticato di dire che lui e' il governo. La verita' e' quello che e' accaduto ieri: siamo governati da una maggioranza parlamentare, ma non c'e' piu' un governo in Italia. Non sono d'accordo su nulla e gli italiani lo stanno pagando", ha chiosato Zingaretti.

(ITALPRESS).

mac/ads/red

08-Ago-19 11:25

Fonte Italpress