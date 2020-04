Turismo, Franceschini "Riunione costruttiva con le regioni,nuove misure"

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, Dario Franceschini, insieme al Sottosegretario di Stato, Lorenza Bonaccorsi, ha tenuto una riunione in videoconferenza con gli assessori regionali per il turismo in vista del prossimo decreto di aprile, che superando l'approccio intersettoriale finora adottato terra' conto delle peculiarita' del comparto con misure ad hoc.

Nel corso del "positivo confronto", come si legge in una nota del Mibact, si e' discusso in particolare il tema del bonus vacanze da destinare al sostegno del turismo interno, verificandone la portata, la durata e le modalita' di erogazione alle famiglie e al contempo vagliando le possibili sinergie virtuose con eventuali iniziative gia' avviate dalle regioni a favore di soggiorni in strutture alberghiere, campeggi, stabilimenti balneari e termali.

Sono inoltre state valutate le esigenze espresse dalle regioni, quali la creazione di un fondo speciale europeo dedicato al turismo e l'ammanco delle risorse derivanti dalla tassa di soggiorno, parte integrante del bilancio di molte amministrazioni comunali. Franceschini e Bonaccorsi hanno poi manifestato la necessita' di lavorare d'anticipo per far si' che le strutture turistiche siano pronte ad accogliere i flussi della prossima stagione, che saranno prevalentemente interni, nel pieno rispetto delle misure sanitarie che dovranno essere adottate per mantenere il distanziamento sociale indispensabile per contenere la diffusione del contagio pandemico.

