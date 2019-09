TROFEO CONI KINDER+SPORT IN CALABRIA, MINI OLIMPIADE CON 3000 RAGAZZI

ROMA (ITALPRESS) – Da giovedi' 26 a sabato 28 settembre in Calabria, nelle citta' di Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cutro e Palmi, si svolgera' la sesta edizione delle finali nazionali del Trofeo Coni Kinder + Sport per rappresentative regionali dei ragazzi in eta' compresa tra i 10 e 14 anni. Una vera e propria mini olimpiade dei ragazzi con una vastissima rappresentanza di discipline sportive, oltre 40. Parteciperanno oltre 3000 ragazzi ed 800 istruttori in rappresentanza di tutte le regioni italiane per conquistare il prestigioso titolo. Ultima tappa di un percorso di selezione di migliaia di ragazzi e delle societa' sportive a livello regionale per eleggere la rappresentativa di atleti alla finale nazionale di Crotone. Il Trofeo Coni e' parte dell'attivita' promozionale che il Coni svolge sul territorio per avvicinare i ragazzi all'attivita' fisica e agli sport per avviarli a percorsi agonistici con un approccio multidisciplinare.

La filosofia del Trofeo promuove un approccio valoriale ampio che va al di la' della sana competizione nel rispetto delle regole e fair play, infatti e' una grande occasione di crescita, socializzazione e condivisione multiculturale di esperienze tra i ragazzi per questo motivo l'evento e' perfettamente aderente agli obiettivi del progetto di responsabilita' sociale del Gruppo Ferrero Kinder Joy of Moving.

