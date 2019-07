TRIONFA VERSTAPPEN, VETTEL 2° DOPO RIMONTA SUPER, MALE LE MERCEDES

HOCKENHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince il Gp di Germania, 11esimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Complice la pioggia, e' successo di tutto a Hockenheim: ad approfittarne l'olandese della Red Bull, che taglia per primo il traguardo davanti alla Ferrari Sebastian Vettel, protagonista di una grande rimonta (il tedesco era scattato dalla 20esima posizione), e alla Toro Rosso di Daniil Kvyat.

Male le Mercedes. Lewis Hamilton chiude undicesimo e fuori dai punti a causa di un incidente con annessa penalita', mentre Valtteri Bottas si e' ritirato nel finale per uno scontro a muro.

Sfortunato Charles Leclerc, che con l'altra Ferrari commette un errore in curva ed e' costretto al ritiro quando si trovava al secondo posto.

"E' stata una gara fantastica, sono contento della vittoria. Oggi bisognava prendere le decisioni giuste al momento giusto", le parole di Verstappen, mentre Vettel ammette di essersi "divertito tantissimo. Sono davvero felice". "Una gara davvero folle quella di oggi – evidenzia Kvyat -. E' stupendo tornare sul podio".

