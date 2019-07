TRIONFA QUINTANA, ALAPHILIPPE RESTA IN GIALLO, SHOW DI CARUSO

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nairo Quintana vince la tappa, ma e' Julian Alaphilippe a uscire rafforzato dalla 18esima frazione del Tour de France 2019, da Embrun a Valloire, dopo 208 chilometri. Il corridore colombiano della Movistar piazza l'attacco decisivo sul Col de Galibier e trionfa dopo una Grande Boucle non entusiasmante, mentre la maglia gialla supera con successo le prima vette alpine di un trittico da brividi e mantiene invariato il vantaggio su gran parte dei rivali. Staccato di trenta secondi allo scollinamento dell'ultimo GPM di giornata, il francese ha recuperato in discesa ed e' arrivato al traguardo insieme a Pinot, Kruijswijk e Thomas. Proprio quest'ultimo e' stato protagonista di una querelle in casa Ineos. Il compagno Egan Bernal era scattato in precedenza e stava guadagnando parecchio su Alaphilippe, quindi l'allungo del britannico che ha ridotto il vantaggio del colombiano al traguardo (32" sugli altri big e secondo posto per il giovane scalatore). Da segnalare l'ottimo quinto posto raccolto dal siciliano Damiano Caruso: il ciclista della Bahrain-Merida e' transitato per primo sul mitico GPM dell'Izoard, salvo poi staccarsi nell'ultima ascesa di giornata.

Domani e' in programma la 19^, da Saint Jean de Maurienne a Tignes, di 126.5 chilometri: previsti altri attacchi tra i "big" lungo le salite alpine.

(ITALPRESS).

spf/pdm/red

25-Lug-19 18:46

Fonte Italpress