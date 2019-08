TRENTENNE UCCIDE IL PADRE NELL'ENNESE

PIAZZA ARMERINA (ENNA) (ITALPRESS) – Ci sarebbero vecchi rancori mai sopiti alla base dell'omicidio di un uomo da parte del figlio, avvenuto stamattina in una macelleria di Piazza Armerina, nell'Ennese. A perdere la vita un 53enne, ucciso dai fendenti inferti dal figlio di 30 anni.

Agli agenti della Squadra mobile di Enna il compito di ricostruire la dinamica del delitto. L'omicidio e' avvenuto in via Musciara', nel centro della cittadina ennese.

12-Ago-19 14:47

Fonte Italpress