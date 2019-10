FOGGIA (ITALPRESS) – Tragedia familiare a Orta Nova, nel Foggiano.

Un agente penitenziario di 53 anni ha ucciso a colpi di pistola la scorsa notte la moglie e le due figlie di 12 e 18 anni, e poi si e' ucciso. E' avvenuto in un appartamento in pieno centro. Sono in corso le indagini dei carabinieri, contattati dall'uomo prima di spararsi un colpo alla testa.

12-Ott-19 08:23

Fonte Italpress