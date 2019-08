TIR SU CANTIERE DELLA A14, MUOIONO DUE OPERAI

ROMA (ITALPRESS) – Tragico incidente sulla A14. La notte scorsa due operai sono morti dopo essere stati investiti da un tir sulla Bologna-Taranto, mentre lavoravano in un cantiere nel tratto tra il bivio con il Raccordo di Casalecchio e Bologna Borgo Panigale.

L'incidente si e' verificato sulla corsia in direzione dell'allacciamento con l'A1, all'altezza del km 9. Le vittime sono due operai di una impresa esterna.

"La loro attivita' era correttamente presegnalata sia sui pannelli a messaggio variabile sia da un terzo addetto munito di bandierina di segnalazione", spiega Autostrade per l'Italia.

(ITALPRESS).

06-Ago-19 12:04

Fonte Italpress