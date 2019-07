TIM E VODAFONE SI ALLEANO PER LO SVILUPPO DEL 5G

ROMA (ITALPRESS) – TIM e Vodafone uniscono le loro forze per lo sviluppo del 5G. Le due societa' hanno firmato l'accordo che accelera l'introduzione in Italia dei nuovi standard per la comunicazione mobile e contribuira' a superare il digital divide nel Paese, grazie a una migliore connettivita' anche nelle aree rurali.

Con l'intesa siglata oggi nascera' il piu' grande tower operator italiano che permettera' lo sviluppo di soluzioni innovative, dalle smart cities, all'industria 4.0, alle coperture indoor nei grandi centri. A valle dell'operazione societaria, articolata in piu' fasi, Vodafone ricevera' 2.140 mln e 360 mln di azioni, in modo da permettere a TIM e Vodafone di detenere lo stesso numero di azioni, pari al 37,5% ciascuno del totale, della societa' Inwit.

Per l'amministratore delegato di TIM, Luigi Gubitosi "la conclusione di questa operazione e' fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale e tecnologico del Paese".

"Il 5G rappresenta una infrastruttura chiave per la modernizzazione del Paese, una piattaforma tecnologica che apre la strada a una nuova era di servizi", sottolinea Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia.

