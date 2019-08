SALVINI "O SI FANNO COSE IMPORTANTI O TORNIAMO AL VOTO"

ROMA (ITALPRESS) – "Io sto al governo se posso tagliare le tasse e rilanciare le opere pubbliche in questo Paese. Sicuramente non sto al governo per tirare a campare e per perdere tempo: o si fanno cose importanti – il taglio delle tasse, la riforma della giustizia, lo sblocco delle opere ferme – oppure torniamo dagli italiani a chiedere la forza di fare da soli quello che non riusciamo a fare". Cosi' il ministro e vice premier Matteo Salvini da Nerviano, dove si trova per partecipare alla Fiera di San Fermo. "Non e' possibile che mercoledi' si voti una mozione contro la Tav perche' sarebbe un voto contro il governo, contro l'Italia e contro gli italiani e noi ne trarremo le conseguenze perche' non stiamo al governo per perdere tempo", ha aggiunto. "Vediamo di unire questo paese nel nome delle regole e del lavoro", ha chiosato Salvini.

05-Ago-19 11:31

