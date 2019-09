SALVINI "IO LIBERO, NON VIVO CON LA PAURA DI PERDERE LA POLTRONA"

ROMA (ITALPRESS) – "Vivere con la paura di perdere la poltrona non rende liberi. Io di questa liberta' sono orgoglioso".

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ad Agora' su Rai3.

Noi il taglio dei parlamentari "lo abbiamo sempre votato", mentre "il Pd ha sempre votato contro. Hanno cambiato idea?".

A proposito di Di Maio dice: "Leggevo che dovrebbe fare il Ministro degli Esteri. Uno che per un anno fa il Ministro del lavoro e dello Sviluppo Economico, con 150 crisi aziendali aperte sul tavolo, dopo un mese fa il Ministro degli Esteri. Ecco io non sarei mai capace di fare il Ministro dell'Interno con un governo, il Ministro dell'Economia con l'altro governo, il Ministro della difesa con un terzo governo. Con Renzi, con la Boschi".

