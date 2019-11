SALVINI "IL GOVERNO ODIA IL LAVORO ED IL RISPARMIO"

ROMA (ITALPRESS) – "Il signor Renzi ha la faccia come il retro. Ha fatto nascere il Governo per paura delle elezioni e adesso attacca il Governo dicendo che le tasse sono sbagliate. Pulcinella era piu' serio". Matteo Salvini, in diretta su Facebook attacca il leader di Italia Viva. Sulla sua pagina social l'ex ministro degli Interni chiarisce la sua posizione sul "caso Segre". "Quella istituita e' una bella commissione sovietica, andate a rileggere 1984 di Orwell. Giusto condannare la violenza che non tornera' ma imbavagliare i popoli no". Per Salvini "condannare gli orrori della storia e' fondamentale, ma dire che prima gli italiani e fermare l'immigrazione e' razzismo, no, e' un altro paio di maniche". Il leader della Lega critica la manovra: "Mettono una tassa di notte, poi si svegliano di giorno e si attaccano. Sono falsi, ipocriti e incapaci. La tassa sulle auto aziendali rasenta il cretinismo, come se chi ha un reddito di 34-40 mila euro fosse un riccone. Sulla plastica la tassa non e' a favore dell'ambiente, ma e' una tassa per far quattrini perche' tassano i tappi, le bottiglie, le buste per l'insalata, per i pannolini. E' una tassa stimata in 100 euro in piu' a famiglia. E' un governo che odia il lavoro e il risparmio, aspettiamoci una patrimoniale". Nella diretta Salvini ha anche parlato di immigrazione, criticando l'operato della ministra Lamorgese: "C'e' un ministro che non conosce nemmeno i dati del suo ministeri. E' stata scelta come tappabuchi. Gli sbarchi sono di piu', le Ong circolano".

