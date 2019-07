SALVINI ATTACCA TONINELLI "BLOCCA INFRASTRUTTURE E LICENZIA PRO-TAV"

ROMA (ITALPRESS) – "Ci sono troppe infrastrutture bloccate dal ministero dei Trasporti. Il Mit deve aiutare la gente a viaggiare e non bloccare porti, aeroporti, ferrovie, tunnel, autostrade. Il vero problema credo sia il blocco di centinaia di opere pubbliche". Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, a margine di un'iniziativa in Prefettura a Firenze.

"Se il solo atto del ministro Toninelli e' licenziare l'unico professore (Pierluigi Coppola, ndr) a favore della Tav mi sembra che non ci siamo", aggiunge Salvini che si e' recato a Rovezzano, alla periferia sud di Firenze, dove questa mattina e' stato appiccato un incendio doloso a una cabina elettrica lungo la ferrovia bloccando il traffico dei treni.

(ITALPRESS).

mgg/red

22-Lug-19 19:40

Fonte Italpress