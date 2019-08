ROCHE IN MAGLIA ROSSA ALLA VUELTA, VINCE QUINTANA E ARU QUINTO

CALPE (SPAGNA) (ITALPRESS) – Nairo Quintana ha vinto la seconda tappa della Vuelta 2019 da Benidorm a Calpe. Lo scalatore colombiano e' stato protagonista di un allungo nel finale ed e' riuscito a tagliare il traguardo in solitaria precedendo Nicolas Roche e Primoz Roglic, attardati di cinque secondi all'arrivo.

Quinto posto all'arrivo per un ottimo Fabio Aru, protagonista di una caduta ieri nella cronometro a squadre.

Grazie a questo secondo posto, il corridore irlandese del team Sunweb e' la nuova maglia rossa di questa edizione della corsa iberica per appena 2". "Nel finale avevo qualche principio di crampi – confessa Aru – la giornata e' stata molto calda. Quintana si e' mosso alla perfezione e ha vinto". Domani in programma la terza tappa del Giro di Spagna da Ibi Ciudad del Juguete ad Alicante, 188 chilometri per un percorso decisamente piatto al termine del quale e' molto probabile l'arrivo in volata.

25-Ago-19

