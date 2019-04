Risparmiatori truffati: possibile arbitrato per i rimborsi

il premier Giuseppe Conte dovrebbe avere un incontro con le associazioni la prossima settimana

ROMA. Per sbloccare la situazione sui rimborsi ai risparmiatori, lunedì il premier Giuseppe Conte, in occasione dell’annunciato ma non ancora fissato incontro con le associazioni, dovrebbe proporre la reintroduzione dell’arbitrato. E’ quanto anticipano fonti all’Adnkronos, specificando come questo sarebbe l’unico modo per uscire da una impasse che sta fermando i ristori ormai da mesi. Una soluzione che i risparmiatori non vedrebbero di buon occhio rispetto al collegio dei 9 saggi, ma necessaria per non andare incontro a rischi di illegittimità rispetto alle normative europee.

Anche il vicepremier Di Maio ha più volte confermato di non voler reintrodurre l’arbitrato, ma ha anche ribadito che nessuna decisione sarebbe stata presa senza un’intesa con le associazioni. Per questo il ruolo di mediazione del premier Conte potrebbe essere fondamentale, incassando il sì dei risparmiatori sull’arbitrato.