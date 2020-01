REGIONALI, CONTE "SCONFITTO CHI VOLEVA UN REFERENDUM SUL GOVERNO"

ROMA (ITALPRESS) – Il risultato e' stato "significativo. Come ho detto non era un voto sul governo, non e' che cambi idea oggi.

C'e' chi ha tentato di renderlo un referendum sul Governo, lo ritenevo improprio ieri e lo ritengo improprio anche oggi. Chi ha costruito questa impostazione e' rimasto deluso e sconfitto". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando a margine delle celebrazioni della Giornata della Memoria, a chi gli ha chiesto un commento sulle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria.

(ITALPRESS).

tan/sat/red

27-Gen-20 12:49

Fonte Italpress