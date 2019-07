REDDITO DI CITTADINANZA, DOMANDE ACCETTATE SUPERANO QUOTA 900 MILA

NAPOLI (ITALPRESS) – Al 17 luglio 2019 risultano pervenute all'Inps 1,4 milioni di domande di cui 905 mila sono state accolte, 104 mila sono in lavorazione e 387 mila sono state respinte o cancellate. Lo rende noto lo stesso istituto di previdenza.

Le regioni del Sud e delle Isole, con 777 mila domande (56%), detengono il primato delle domande pervenute, seguite dalle regioni del Nord, con 388 mila domande (28%), e da quelle del Centro con 230 mila domande (16%).

"Sono molto contento dei numeri del Reddito di Cittadinanza che sono in linea con quanto avevamo previsto: abbiamo oltre 1,4 milioni di domande di nuclei. Oltre 3 milioni di persone interessate. Mentre gli accettati ad oggi sono oltre 900mila nuclei e siamo a tre mesi dalla misura. A mio parere si arrivera' a oltre 1 milione di domande accettate nell'anno, che e' molto vicino a quanto stimato che era di 1,2 milioni. Non siamo lontanissimi", ha commentato Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, a margine di un'iniziativa a Napoli.

(ITALPRESS).

sat/red

25-Lug-19 14:31

Fonte Italpress