MILANO. Nuovo scivolone per Banca Mps, sospesa per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo. Al momento dello stop il titolo dell’istituto senese cedeva il 4,53% a 0,1726 euro. In questo momento il Monte dei Paschi vale appena 515 milioni di euro.

Aggiornamento ore 15

Dopo una nuova sospensione in asta di volatilità Mps cede oltre il 4%, con un minimo segnato a 0,1725 euro.