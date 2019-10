QUARTARARO CONQUISTA LA POLE AL GP DI THAILANDIA, MORBIDELLI QUARTO

BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo partira' domani in pole position al Gp di Thailandia. Nella qualifica di Buriram, il pilota francese del team Yamaha Petronas domina la concorrenza stampando la quarta pole in stagione in 1'29"719, nonostante una caduta nel finale di sessione. Seconda posizione per lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha), che con un gran giro sulla bandiera a scacchi si avvicina al pole-man con 106 millesimi di ritardo e beffa il connazionale Marc Marquez (Honda), che chiude terzo con una caduta nell'ultimo run a disposizione (+0"212). E' Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) il migliore degli italiani con il quarto tempo a 712 millesimi da Quartararo, poi Danilo Petrucci (Ducati) in quinta posizione dopo aver superato la Q1 e Jack Miller (Ducati) sesto a chiusura della seconda fila.

Andrea Dovizioso (Ducati) occupera' la settima casella della griglia di partenza (+0"973), al suo fianco Johan Mir (Suzuki) e Valentino Rossi (Yamaha), nono con un secondo di ritardo (+1"022) autore di una caduta nel suo primo run. Chiudono la quarta fila Alex Rins, Pol Espargaro e Aleix Espargaro.

(ITALPRESS).

spf/mc/red

05-Ott-19 10:25

Fonte Italpress