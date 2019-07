QUADARELLA ORO MONDIALE NEI 1500 SL, CARRARO DI BRONZO NEI 100 RANA

GWANGJU (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro nella finale dei 1500 stile libero femminili ai Mondiali di nuoto. La mezzofondista romana, che regala all'Italnuoto il primo titolo a Gwangju, ha chiuso con il crono di 15'40"09, stabilendo il nuovo record italiano. Argento per la tedesca Sarah Kohler (15'48"83), bronzo per la cinese Wang Jianjiahe (15'51"00). Assente la grande favorita della vigilia, l'americana Katie Ledecky. "Non ci credo, sapevo dall'inizio che avrei vinto, ma ora che e' tutto reale… – dice emozionata Quadarella ai microfoni di Raisport – L'assenza della Ledecky? La notizia mi ha spiazzato, non sapevo se sarebbe stato un bene o un male. Saro' stata fortunata, ma la fortuna va a chi si impegna".

Bronzo di Martina Carraro nei 100 rana femminili. La 26enne genovese delle Fiamme Azzurre ha terminato al terzo posto in 1'06"36, nuovo record italiano. Oro per l'americana Lilly King (1'04"93), argento per la russa Yuliya Efimova (1'05"49). Con il miglior crono d'accesso (1'55"14), Federica Pellegrini si e' qualificata per la finale dei 200 stile libero femminili.

Soddisfazioni anche dal Settebello, che battendo ai quarti per 7-6 la Grecia si qualifica per le semifinali mondiali.

(ITALPRESS).

mc/red

23-Lug-19 15:26

Fonte Italpress