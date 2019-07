PIL FERMO SEL SECONDO TRIMESTRE

ROMA (ITALPRESS) – Nel secondo trimestre del 2019 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia rimasto stazionario sia rispetto al trimestre precedente, sia nei confronti del secondo trimestre del 2018. Lo rileva l'Istat.

Il secondo trimestre del 2019 ha avuto una giornata lavorativa in piu' rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in piu' rispetto al secondo trimestre del 2018.

La variazione congiunturale e' la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto sia nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello dell'industria e di un aumento in quello dei servizi. Dal lato della domanda, vi e' un contributo nullo sia della componente nazionale (al lordo delle scorte), sia della componente estera netta.

La variazione acquisita per il 2019 risulta nulla.

31-Lug-19 12:39

