PANE E NUTELLA ORA ANCHE NEI MCDONALD'S ITALIANI

MILANO (ITALPRESS) – In occasione del World Nutella Day arriva una novita': pane e Nutella, da sempre un classico nelle case italiane, ora si potra' gustare in tutti i McDonald's d'Italia.

Ferrero Italia e la multinazionale americana hanno presentato McCrunchy Bread con Nutella, un nuovo panino che sigla la partnership tra le due aziende, accumunate da valori quali lo stare insieme, la condivisione e la semplicita'.

E proprio all'insegna della semplicita' e' infatti il nuovo panino: solo pane e Nutella, preparato al momento e servito caldo e fragrante. Il pane utilizzato e' speciale, particolarmente adatto per la tostatura che esalta al meglio sia la croccantezza che il gusto dei 18 grammi della famosa crema alle nocciole.

Oggi i consumatori hanno potuto assaggiarlo in anteprima mondiale nel McDonald's di Piazza Duomo a Milano (ma anche a Roma, Napoli e Bari) per un totale di 2500 panini distribuiti in un'ora. Dal 12 febbraio McCrunchy Bread con Nutella sara' disponibile in tutti i McDonald's d'Italia.

"Lavorare con un'azienda come Ferrero e' stato per noi entusiasmante: rappresenta infatti la possibilita' di offrire ai nostri consumatori, che da sempre ascoltiamo con attenzione, un nuovo prodotto iconico, perfetto per fare colazione e merenda nei nostri 600 ristoranti", ha detto Mario Federico, amministratore delegato di McDonald's Italia. L'aspettativa e' di "venderne sei milioni nei prossimi dodici mesi, e' un prodotto che restera' nella nostra gamma" ha poi precisato Federico.

"Pane e Nutella e' uno degli abbinamenti piu' tipici delle colazioni e delle merende degli italiani. Qualcosa di semplice e per tutti. Qualcosa con cui siamo cresciuti e che ci ha accompagnato nella nostra vita", ha detto Alessandro d'Este, amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia. "Qualcosa a cui sono legati momenti di gioia, famiglia e condivisione. Con McDonald's abbiamo pensato a come rendere possibile a tutti coloro che amano questo semplice alimento di non dovervi rinunciare solo perche' sono fuori casa. Un modo per rendere disponibile al maggior numero di persone la colazione e la merenda che preferiscono", ha aggiunto.

Il prossimo appuntamento e' per la festa di San Valentino: il 14 febbraio McCrunchy Bread con Nutella, per tutto il giorno, a un prezzo speciale, e dalle 15 alle 17 in omaggio a chi si presenta in coppia in tutti i McDonald's italiani.

(ITALPRESS).

csa/abr/red

05-Feb-20 19:26

Fonte Italpress