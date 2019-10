PALTRINIERI E CASASCO "LA SANA ALIMENTAZIONE MOTORE DELLO SPORT"

TRENTO (ITALPRESS) – Come una macchina ha bisogno di benzina per correre, anche il corpo umano ha le sue necessita'. E l'alimentazione e' il vero motore di chi pratica sport, dando vita a un binomio fondamentale per cercare di diminuire del 30% entro il 2030 patologie come ipertensione, infarti, Parkinson ed Alzheimer. L'alimentazione e' stata cosi' l'ospite speciale di un incontro al Festival dello Sport a cui hanno preso parte il campionissimo Gregorio Paltrinieri, Maurizio Casasco presidente della federazione medico sportiva italiana ed europea e Antonio Paoli, docente dell'universita' di Padova. "Chi fa uno sport fisicamente impegnativo come il nuoto – ha spiegato Paltrinieri – sa quanto sia importante alimentarsi nel modo corretto". "Studiare l'alimentazione migliore – ha aggiunto Casasco – vuol dire considerare un mix di cose. Anche per i giovani e' molto importante coniugare i momenti in cui alimentarsi, cosi' come il riposo, lo studio, i compiti e l'attivita' fisica… la nostra societa' deve occuparsi in modo attivo di queste tematiche". Il Parmigiano Reggiano, fra i promotori dell'incontro, rappresenta l'alimento perfetto per chi fa sport, grazie al suo contenuto.

"Anche solo cento grammi – ha spiegato Paoli – ha tutto il contenuto proteico necessario durante l'attivita' fisica".

12-Ott-19 17:28

