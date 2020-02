Nelle mense scolastiche italiane arrivano le banane bio

ROMA (ITALPRESS) – Una banana bio per le mense scolastiche italiane. A lanciarla e' Conor, societa' della ristorazione del gruppo Agribologna, insieme a Fairtrade.

"La nostra attivita' di ricerca ci ha permesso di selezionare dei produttori in grado di coltivare una banana con determinati standard qualitativi, che rispondono alle esigenze dei capitolati di gara della ristorazione scolastica – dice Dario Guidi, key account ristorazione collettiva di Conor -. Nel nostro settore, le banane sono il primo articolo di consumo per la ristorazione collettiva e segnano un importante incremento di anno in anno".

"Abbiamo lavorato assieme agli imprenditori agricoli" continua Guidi, per "produrre banane con una grammatura media di 150 grammi, che guardano al cliente in un'ottica di sostenibilita': fornire un prodotto adeguato evita inutili sprechi. Con le banane Conor Bio e Fairtrade, garantiamo tutto il processo a partire dalla produzione nella Repubblica Domenicana".

09-Feb-20 10:03

