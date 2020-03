Mobilita', causa coronavirus annullato il vertice mondiale di Movin'On

ROMA (ITALPRESS) – A causa dell'emergenza coronavirus e' stato cancellato il World Summit on Sustainable Mobility, inizialmente previsto a Montreal dal 3 al 5 giugno. Commentando la cancellazione, Florent Menegaux, presidente del gruppo Michelin, e presidente onorario di Movin'On ha dichiarato: "Di fronte a questa crisi sanitaria globale senza precedenti, la priorita' principale del team di Movin'On e' diproteggere la salute dei nostri dipendenti, dei nostri partner e dei partecipanti. Questo e' il motivo per cui abbiamo deciso di annullare il vertice Movin'On, che era stato pianificato che si svolgesse a Montreal".

Movin'On riunisce quasi 5.000 persone ogni anno tra i principali attori della mobilita' sostenibile sia collettiva che individuale Mira e a offrire soluzioni concrete e innovazioni per rispondere alle esigenze di mobilita' di tutti, con l'obiettivo di contribuire al progresso della societa', agendo per il bene del Pianeta. "Ansiosi di continuare a portare avanti i loro progetti, i nostri team stanno attualmente lavorando in stretta collaborazione con tutte le parti interessate dell'ecosistema Movin'On per trovare scenari alternativi. L'accento – si legge in una nota – sara' posto sullo sviluppo dei gruppi di lavoro, che insieme restano impegnati per la costruzione di soluzioni concrete per la mobilita' sostenibile. I prossimi eventi saranno annunciati presto".

(ITALPRESS).

ads/com

24-Mar-20 11:50

Fonte Italpress