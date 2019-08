MICK SCHUMACHER TRIONFA IN UNGHERIA, E' LA PRIMA VITTORIA IN F.2

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Primo trionfo per Mick Schumacher in Formula 2. A Budapest, il 20enne pilota del Team Prema – ottavo ieri nella Feature Race che ha aperto il fine settimana in terra ungherese – si e' piazzato davanti a tutti in gara-2. Schumi jr, allievo della Ferrari Driver Academy, si e' messo alle spalle Nobuharu Matsushita e Sergio Sette Camara.

Campione in carica della terza serie europea, il figlio del sette volte campione del mondo Michael, scattato dalla pole, e' stato molto abile nel conquistare la traiettoria interna e difendersi dagli attacchi dell'esperto pilota del Sol Levante Matsushita, che in passato aveva vinto per ben due volte in suolo ungherese.

Partito bene, Schumacher ha accumulato un lieve vantaggio che l'ha messo al riparo da ogni attacco di Matsushita, cogliendo cosi' il primo successo nella seconda serie davanti al nipponico e al brasiliano Sette Camara.

"Sono molto contento, e' stata una corsa fantastica ed e' qualcosa di molto speciale", ha commentato Schumi Jr a fine gara.

