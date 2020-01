MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA COLLEZIONE NUMISMATICA 2020

ROMA (ITALPRESS) – Presso il Palazzo storico della prima Zecca dell'Italia unita, il ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno presentato in anteprima la nuova Collezione 2020 che sara' emessa nel corso dell'anno, ma che e' gia' prenotabile.

Ecco i soggetti della collezione numismatica 2020: 80°Anniversario della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 150° Anniversario della nascita di Maria Montessori; Serie "Grandi Artisti Italiani" – Eduardo De Filippo; Serie "Eccellenze Italiane" – Olivetti Lettera 22; 30° Anno della Fondazione Telethon; Anno internazionale della salute delle piante; Serie "Mondo Sostenibile – Animali in via di estinzione" – Tigre; Serie "Cultura Enogastronomica Italiana" – Pizza e Mozzarella; 500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio, in 2 tipologie; Serie "Imperatori romani" – Marco Aurelio.

Per la prima volta viene proposta una moneta fosforescente: quella dedicata alla tigre, che inaugura la serie sugli animali in via d'estinzione. Tra l'altro vale la pena di sottolineare che tale esemplare, insieme alla moneta sulla salute delle piante, inizia un percorso prioritario sul tema della sostenibilita', voluto fortemente per sensibilizzare ancor di piu' l'opinione pubblica su un argomento imprescindibile e gia' molto sentito.

"Il 2019 e' stato un anno di innovazione per la nostra numismatica che ha portato la Zecca italiana tra le pochissime al mondo a riuscire a coniare e promuovere l'intera collezione gia' a inizio anno", ha commentato Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro. "La selezione di quest'anno apre un nuovo decennio all'insegna della sostenibilita', della buona gastronomia e della celebrazione del genio italiano che si rinnova nei secoli", ha dichiarato Paolo Aielli, Ad dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

(ITALPRESS).

ads/com

15-Gen-20 17:26

Fonte Italpress