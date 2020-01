LOS ANGELES (ITALPRESS) – Madonna cancella la tappa di Lisbona del suo tour Madame X. La cantante ha postato un video su twitter in cui si vede che e' costretta a utilizzare il bastone per camminare a causa dei problemi al ginocchio. Precedentemente aveva cancellato i tre show in America.

24-Gen-20 22:01

Fonte Italpress