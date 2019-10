LINATE, ATTERRATO IL PRIMO AEREO DOPO IL RESTYLING DI TRE MESI

MILANO (ITALPRESS) – E' atterrato puntuale alle 18.00 il volo Alitalia AZ2092, proveniente da Roma Fiumicino, che ha inaugurato questo pomeriggio la nuova pista dell'aeroporto milanese di Linate, rimasto chiuso per tre mesi a causa dei lavori di restyling cominciati il 27 luglio e che hanno interessato, oltre alla pista, interamente rifatta, anche il sistema di smistamento dei bagagli e un'area del terminal. A bordo dell'aereo, 64 passeggeri. Una volta atterrato, prima di attaccarsi al finger del terminal, l'AirBus 320 e' stato "battezzato" passando sotto un arco d'acqua creato da due autopompe dei vigili del fuoco. Il volo da Roma inaugura gli arrivi del rinnovato scalo milanese, mentre le partenze cominceranno da domani, con il volo Lufthansa delle 6.30 per Francoforte. All'interno del terminal, ad accogliere i passeggeri, erano presenti il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Paola De Micheli, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e Armando Brunini e Michaela Castelli, rispettivamente amministratore delegato e presidente di Sea, la societa' che gestisce gli aeroporti milanesi.

26-Ott-19 19:42

