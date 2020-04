Leclerc "Che pressione a Monza, in Ferrari ho imparato la pazienza"

MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Tanta voglia di ripartire per provare a regalare nuove gioie ai tifosi Ferrari. In attesa di sapere quando la Formula Uno potra' tornare in pista, Charles Leclerc si allena a casa per farsi trovare pronto. C'e' tempo allora per rispondere su instagram alle curiosita' dei tifosi, a partire da quelle relative alla sua prima stagione a Maranello, in primis sulla splendida vittoria a Monza davanti al pubblico di casa. Un successo bello quanto sofferto. "La situazione era abbastanza tesa: Valtteri era appena dietro di me e poi e' arrivato Lewis. Quindi avevo molta pressione, soprattutto essendo a Monza. L'intera settimana era stata improntata a quella vittoria, io e la Ferrari avevamo tutto il Paese con noi, quindi ho sentito molta pressione e si', ero teso dietro la visiera del mio casco ma l'unica cosa che continuavo a dirmi era di stare calmo e rimanere concentrato su quello che dovevo fare nella monoposto e che era la cosa piu' importante portare a casa il risultato. E questo e' quello che abbiamo fatto". E guardandosi indietro, il giovane pilota monegasco assicura che non cambierebbe nulla e ammette che in Ferrari, piu' di ogni altra cosa, ha imparato "ad avere pazienza, la pazienza e' qualcosa di molto importante e che ho faticato molto ad avere in passato. Ma stando in Ferrari ho imparato che serve. Ovviamente non puoi avere tutto e subito e a volte devi avere un po' di pazienza e imparare dai migliori e quindi da Sebastian e dal team. Le cose hanno bisogno di tempo per sistemarsi, quindi a volte c'e' bisogno di aspettare e io ero forse un po' troppo impaziente prima".

04-Apr-20 15:52

