La piattaforma Premium R2 torna a Mediaset

MILANO. Torna a Mediaset la piattaforma tecnologica di Premium, R2, che il gruppo di Cologno aveva ceduto a Sky. Lo annunciano i due gruppi indicando che “a seguito dell’evoluzione dell’istruttoria dell’Autorità Antitrust relativa all’acquisizione della società R2 da parte di Sky Italia, appare ormai improbabile che l’Agcm possa concedere un’autorizzazione incondizionata come invece previsto dagli accordi sottoscritti tra le parti”.

I due gruppi “in relazione agli sviluppi della procedura antitrust e in coerenza con gli accordi di cessione di R2” che prevedevano l’ok senza condizioni dell’Autorità, “hanno concordato in data odierna le modalità di rientro di R2 nel Gruppo Mediaset malgrado il Gruppo non eserciti più l’offerta di pay tv classica e non necessiti quindi più di tali servizi”. (Fonte adnkronos)