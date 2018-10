La candidatura italiana per le Olimpiadi invernali 2026 sarà Milano-Cortina

Torino polemica sulla scelta delle città ospiti

MILANO. Sarà Milano-Cortina. E’ ufficiale la candidatura italiana alle olimpiadi invernali. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la riunione di Giunta. “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina” ha detto Fontana.

Duro il commento della sindaca di Torino, Chiara Appendino. “E’ una candidatura per noi incomprensibile, si tratta di andare a costruire ed edificare dove non ci sono gli impianti, Torino era la meno costosa, chi si assume questa responsabilità dovrà spiegarlo al Paese” ha affermato Appendino.

“Chiederemo conto di questa scelta – ha aggiunto la sindaca – Torino con le sue valli c’è e c’è sempre stata. Al Paese qualcuno dovrà spiegare perché si porta avanti una candidatura che prevede di costruire ex novo quando dall’altra parte si poteva senza costruire nulla, quindi nessun impatto ambientale, minor impatto economico e sicuramente era l’unico modello sostenibile dato che il Cio chiedeva di utilizzare la legacy, cioè di riutilizzare gli impianti e non mi risulta che Milano e Cortina li abbiano”.

“Noi abbiamo combattuto fino alla fine per poter fare un’Olimpiade che fosse sostenibile e che si basasse sul riutilizzo – ha aggiunto – io sono arrivata anche a mettere le mie dimissioni sul piatto per portare avanti questa candidatura, ci ho creduto fino in fondo. Non ho ancora visto un’analisi costi-benefici di questo modello che si sta portando avanti”.

Appendino chiede al Coni di portare “in votazione i dossier, la candidatura di Torino è ancora in campo. Si entri nel merito dei dossier, si analizzino i costi in modo analitico e il Coni si assuma la responsabilità delle proprie scelte. Se esiste Milano-Cortina, esiste anche Torino”.

“Come città chiedo conto che ci venga detto e dimostrato come questa candidatura possa stare in piedi senza risorse economiche e con costi maggiori rispetto alla nostra”, conclude la sindaca di Torino. (ADNkronos)