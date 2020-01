INTER, JUVE, LAZIO, MILAN E ROMA NEL MIRINO DELL'ANTITRUST

ROMA (ITALPRESS) – L'Antitrust ha avviato nove procedimenti istruttori in materia di clausole vessatorie nei confronti di nove societa' di serie A: Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus Roma e Udinese. Quanto a Bologna e Parma, destinatarie di medesimo invito delle prime, avendo riscontrato come esse abbiano effettivamente modificato le loro condizioni generali di contratto, con la rimozione dei profili di possibile vessatorieta' ivi rilevati nelle rispettive lettere di moral suasion, l'Autorita' ha viceversa archiviato i procedimenti. Al punto – si legge in una nota – va precisato che lo scopo dei procedimenti di avvio e' valutare la possibile vessatorieta' di alcune clausole contenute nelle condizioni generali di contratto relative all'acquisto dell'abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita. Si tratta, in particolare, di quelle clausole che non riconoscerebbero il diritto dei consumatori ad ottenere il rimborso di quota parte dell'abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso in caso di chiusura dello Stadio o di parte dello stesso; ad ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell'evento, sia per fatti imputabili alla societa', sia quando tale circostanza prescinda dalla responsabilita' di quest'ultima; a conseguire il risarcimento del danno qualora tali eventi siano direttamente imputabili alla societa'.

(ITALPRESS).

gm/red

07-Gen-20 18:56

Fonte Italpress