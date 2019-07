AUGUSTA (SIRACUSA) (ITALPRESS) – Dopo il via libera del Viminale, sono scesi i 16 minori non accompagnati che si trovavano sulla nave Gregoretti della Guardia costiera, ormeggiata nel porto di Augusta. Saranno trasferiti in alcuni centri di accoglienza, dopo le operazioni di identificazione.

29-Lug-19 21:58

Fonte Italpress